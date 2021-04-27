"Х**вый человек-паук": в России хозяин птицееда поплатился за свою заботу самым дорогим

В Москве (Россия) ядовитый паук-птицеед укусил своего хозяина за половой орган.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash".

Как оказалось, Игорь, так зовут хозяина экзотических животных, занимался разведением редких пауков. В один из дней, когда Игорь чистил клетку хищного птицееда и потерял бдительность, тот изловчился и укусил парня прямо в причинное место.

Парню ничего не оставалось, как вызвать бригаду скорой помощи. Прибыв на место, медики определили у парня химический ожог и посоветовали лечь в больницу, но хозяин пауков отказался.

"Х**вый человек-паук", - комментируют ситуацию в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве мужчина надел на свой половой орган гайку, а вот освободить гениталии от нее уже не смог. Это не первый подобный случай. Чуть больше года назад аналогичный инцидент произошел в Запорожье. Правда там, гайку на половой орган мужчине надела его супруга. Так она отомстила мужу за измену.