"Сверхконкурсы для сверхдержавы": компания Domestos провела в России конкурс на худший школьный туалет (фото)

Британская компания Domestos провела в России конкурс на самый худший школьный туалет.

"Победителям" конкурса достанется бесплатный ремонт.

Как указывается на сайте производителя, в прошли модерацию в конкурсе почти 150 учебных заведений. Из них отобрали 6 победителей, остальные же получат годовой запас чистящего средства.

"Конкурс на самые плохие толчки в школах закончился. Победили 6 школ, Domestos пообещали им отремонтировать туалеты. После шумихи все фотки с сайта куда-то пропали, но позже их опять вернули. Ремонтировать российские туалеты придется солдатам НАТО", - пошутили в телеграм-канале MDK.

Как сообщалось ранее, в российском Барнауле у батута сорвало стропы, когда на нем прыгали дети. Конструкцию подняло в воздух, после чего она уперлась в трамвайные провода. В итоге две девочки получили тяжелые травмы.