Девочек отбросило на рельсы: в России под детьми неожиданно взорвался батут (фото, видео)

В России в Барнауле произошло ЧП: батут, на котором играли дети взорвался. В результате чего пострадали двое детей.

Об этом 30 мая сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти". Там также поделились фото с места событий.

По словам старшей помощницы главы СУСК по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, после взрыва на место происшествия прибыла группа следователей для проведения проверка.

Согласно информации местных пабликов в соцсетях, инцидент произошел 30 мая в районе Докучаево возле одного из ТЦ. У батута сорвало стропы, когда на нем прыгали дети.

Очевидцы сообщили, что батут резко поднялся вверх и уперся в трамвайные провода.

В результате взрыва двух девочек выбросило на трамвайные рельсы. Одна из них находится в тяжелом состоянии, а вторая — в крайне тяжелом состоянии.

Кадры с места происшествия, снятые очевидцами:

Напомним, что 29 мая в России в Брянской области на пешеходном переходе двое детей были сбиты проехавшим на красный свет автомобилем Росгвардии.