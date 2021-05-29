Машина Росгвардии на бешеной скорости сбила подростка на самокате: момент попал на видео

В России в Брянской области произошло ДТП: на пешеходном переходе двоих детей сбил проехавший на красный свет автомобиль Росгвардии.

Об этом 29 мая сообщили в Телеграм-канале "База". Там также поделились видео происшествия.

Сообщается, что дети ехали на самокате, когда произошло ДТП. Из-за столкновения детей отбросило на несколько метров. В результате у мальчиков серьезные травмы.

На данный момент правоохранители проверяют сотрудников Росгвардии, которые наехали на детей, решив пренебречь ПДД и проехать на красный свет.

Было установлено, что срочного задания у виновников инцидента не было и они попросту патрулировали улицу. Мигалку они также включать не стали решив, что яркой раскраски автомобиля вполне достаточно для нарушения ПДД.

Видео инцидента:

Напомним, что 29 мая в Санкт-Перебурге двое россиян вывалились с балкона 4-этажки.