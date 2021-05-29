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Мужчина и женщина устроили схватку и вывалились с балкона в Санкт-Петербурге (видео)

Мужчина и женщина устроили схватку и вывалились с балкона в Санкт-Петербурге (видео)
13:58 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Санкт-Перебурге двое россиян вывалились из балкона 4-этажки.

Об этом 29 мая сообщили в Телеграм-канале российского журналиста Ильи Варламова. Там также поделились кадрами с места инцидента.

На кадрах запечатлено, как двое граждан, возможно в состоянии алкогольно опьянения находятся на балконе 3 этажа. Женщина вцепилась в своего спутника и в ходе завязавшейся потасовки пара оперлась на ограждение балкона. Однако старая конструкция не выдержала "накала страстей", обвалилась и люди оказались на земле.

"Типичные питерские балконы...час назад", — прокомментировали данную видеозапись в Телеграм-канале.

Видео с места событий, снятое очевидцами:

Напомним, что 28 мая житель Оренбурга подал уведомление о проведении акции для снятия проклятия с городских чиновников.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Санкт-Петербург.
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