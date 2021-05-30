Недовольные, худеющие и другие пушистые морды: веселые картинки и мемы с кошками за неделю (фото, видео)

Просмотр смешных приколов с котами является отличным способом поднять настроение, расслабиться после тяжелого дня и просто "отключить мозги". В сети ежедневно появляется масса новых видео и прикольных картинок с четырехлапыми, которые могут рассмешить пользователей буквально до слез.

"Телеграф" сделал новую подборку уморительных мемов с кошками, чтобы подарить хорошее настроение нашим читателям в этот день.

"Ты кому это показал?! Да я щас..."

Ребята, это хит!))

Какая довольная морда...

Эх, жизнь моя - жестянка..)

Ну если лежит, значит удобно:

Ежегодная традиция не успевать похудеть к лету.

Ням?)

Смотрите еще больше забавных видео- и фото-приколов с котами в нашей предыдущей подборке.