"Я старался!" Подставной священник переполошил РПЦ, записав битбокс на видео

В Сети появился ролик с якобы священником Российской Православной Церкви, который предлагает покаяться и исполняет битбокс в TikTok.

Об этом пишут российские СМИ.

Видео тут же разлетелось в интернете и за короткое время собрало более полмиллиона просмотров и 2 тысячи комментариев.

В РПЦ были шокированы увиденным и заявили, что разыщут тиктокера в рясе.

Впрочем, "священник" оказался не настоящим. Битбокс исполнил российский актер Константин Самойлов, который таким образом решил прославиться и повеселиться.

"Я старался", - так отреагировал на внезапную популярность герой видео.

Впрочем, россиянин не предполагал, что видео станет настолько вирусным, а он сам наживет проблемы с РПЦ.

Напомним, в Минобороны РФ удивили расследованием по факту... сна командира воинской части, который якобы улетел в царство Морфея прямо на совещании с министром Сергеем Шойгу.