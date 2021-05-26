Военный "спал" на совещании с Шойгу: в российской армии могут запретить закрывать глаза (видео)

В Минобороны РФ удивили расследованием по факту... сна командира воинской части, который якобы улетел в царство Морфея прямо на совещании с министром Сергеем Шойгу.

О расследовании сна сообщает Телеграмм-канал Baza.

Оказывается, история случилась в ноябре прошлого года. Спустя полчаса совещания с Шойгу полковник Роман Вязовский закрыл глаза. Другому офицеру показалось, что коллега спит, и он тут же написал жалобу. Из-за "страшного" поступка провели целое расследование, которое завершилось только сейчас.

Вязовскому удалось доказать, что он не спал, а усиленно конспектировал речь Шойгу, как и другие военные.

В итоге, в российском Минобороны во избежание подобных историй без шуток предложили ввести запрет на опускание глаз более чем на 5 секунд.

Напомним, в России решили привлечь "старообрядцев" из Тувы к тренировкам военнослужащих.