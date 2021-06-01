"Учения морской пехоты днр?": В сети смеются над плавающим в пруду Донецка ВАЗом (видео)

В Алексеевском ставке в оккупированном Донецке спустили на воду автомобиль ВАЗ - видео

В оккупированном Донецке в Алексеевском ставке очевидцы засняли необычную картину: по водоему плыл автомобиль марки ВАЗ, а в качестве весел его "экипаж" использовал лопаты.

Видео необычного плавсредства опубликовано во вторник, 1 июня, в Telegram-канале "Donetchanyn".

По словам автора, местом действия является Алексеевский ставок в оккупированном Донецке.

"Учения морской пехоты днр?", - сделал ироничное предположение автор канала.

Пользователи соцсети также не остались равнодушны к увиденному. "Это же "морские котики")))", - шутят пользователи и предлагают считать 1 июня "Днем военно-ставочного флота "днр".

Как сообщалось, 31 мая в оккупированном Донецке "министр ДНР" устроил ДТП, поехав через двойную сплошную.