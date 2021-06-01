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"Учения морской пехоты днр?": в сети смеются над плавающим в пруду Донецка ВАЗом (видео)

"Учения морской пехоты днр?": в сети смеются над плавающим в пруду Донецка ВАЗом (видео)
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф скриншот

"Учения морской пехоты днр?": В сети смеются над плавающим в пруду Донецка ВАЗом (видео)

В Алексеевском ставке в оккупированном Донецке спустили на воду автомобиль ВАЗ - видео

В оккупированном Донецке в Алексеевском ставке очевидцы засняли необычную картину: по водоему плыл автомобиль марки ВАЗ, а в качестве весел его "экипаж" использовал лопаты.

Видео необычного плавсредства опубликовано во вторник, 1 июня, в Telegram-канале "Donetchanyn".

По словам автора, местом действия является Алексеевский ставок в оккупированном Донецке.

"Учения морской пехоты днр?", - сделал ироничное предположение автор канала.

Пользователи соцсети также не остались равнодушны к увиденному. "Это же "морские котики")))", - шутят пользователи и предлагают считать 1 июня "Днем военно-ставочного флота "днр".

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Как сообщалось, 31 мая в оккупированном Донецке "министр ДНР" устроил ДТП, поехав через двойную сплошную.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 449

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Донецк, ВАЗ, Алексеевский ставок, плавающий автомобиль.
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