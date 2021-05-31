Полез через двойную сплошную: "министр ДНР" устроил ДТП в Донецке (фото)

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием внедорожников Mitsubishi и Lexus.

Фотографиями с места происшествия поделился донецкий блогер, пишущий под никнеймом donetchanyn.

"ДТП на Артёма. Мицик зарешал Лехуса, когда тот хотел через две сплошные. Лехусу номера почти сразу после ДТП прикрыли. Кто это у нас такой модный?", - написал он.

Позже он сообщил со ссылкой на свои источники, что Lexus принадлежит т.н. "министру юстиции ДНР" Юрию Сыроватко.

Согласно данным "Миротворца" Сыроватко некогда был руководителем управления ГУ МВД Украины в Донецкой области, должность в "минюсте" боевиков он получил 7 сентября 2018.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке "власти" заставили учеников сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по российским нормам.