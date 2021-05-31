Оккупанты начали проводить на Донбассе российские экзамены (фото)

В понедельник, 31 мая, выпускники одиннадцатых классов, обучающихся на территории Донецкой области, оккупированной боевиками группировки ДНР, начали сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по российским нормам и вместе с российскими учениками.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Экзамен сдают всего в трех учебных заведениях: в "гимназии" и "университете" в Донецке, а также в "лицее" в Макеевке. Экзамен сдали 475 учеников.

Отметим, что в понедельник, 31 мая, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) также стартовал и по всей России.

Как сообщал "Телеграф", поздним вечером в четверг, 27 мая, на позиции украинских военных в районе Верхнеторецкого вышла 16-летняя девочка, которая живет вместе с бабушкой в оккупированной Горловке и имеет паспорт ДНР.