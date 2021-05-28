16-летняя девушка через минное поле сбежала из Горловки (фото)

Поздним вечером в четверг, 27 мая, на позиции украинских военных в районе Верхнеторецкого вышла 16-летняя девочка, которая живет вместе с бабушкой в оккупированной Горловке т имеет паспорт ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины

На украинские позиции девушка добиралась через минные поля. Она рассказала, что хочет жить на неоккупированной боевиками части Украины. У девочки есть родственники на западной Украине.

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 27 мая под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера на Донбассе погиб 36-летний Максим Полевой. У него остались жена и дети.

Также появилось видео с кладбища оккупированного Харцызска, где похоронены десятки боевиков.

Кроме того, в сети появилось видео, снятое выпускниками Алчевского казачьего кадетского корпуса, на котором молодые ребята облачились в военную форму оккупантов.