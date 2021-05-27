Остались дети и жена: появились имя и фото бойца, погибшего на Донбассе 27 мая

Под Новотошковским в Донецкой области от пули снайпера на Донбассе погиб 36-летний Максим Полевой.

Об этом в Facebook сообщила Любовь Гула.

"Сегодня лучшие из лучших отдают жизни ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой. Очередной жертвой стал наш земляк 36-летний Полевой Максим Николаевич", - написала она.

Как сообщает "Суспільне", Полевой родом из Хмельницкой области.

Военный родом из Наркевицкой территориальной общины Хмельницкого района. У него остались дети и жена.

Как сообщал "Телеграф", в День пехоты, 6 мая, помимо военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого, от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Также 8 мая в военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.

В четверг, 13 мая, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб Павел Колесник.

В субботу, 15 мая, стало известно о смерти 38-летней Ольги Гранецкой, снайпера ВСУ, сестры известной украинской писательницы Виктории Гранецкой-Стафийчук.