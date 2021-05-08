В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля

В военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево.
Об этом сообщает пресс-служба Полтавского территориального центра комплектации и социальной поддержка (ТЦК и СП) в Фейсбук.
"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавщины - старший солдат Городниченко Виктор Анатолиевич", - говорится в сообщении.
Указано, что его ранил вражеский снайпер еще 28 апреля возле села Зайцево (Бахмутский район Донецкой области).
Военнослужащему была предоставлена необходимая помощь, но стараний врачей оказалось недостаточно.
О времени и месте прощания с погибшим будет сообщено позже.
Как сообщалось ранее, в апреле 2021 года на Донбассе вследствие обстрелов со стороны оккупационных войск погибли 18 военнослужащих.
6 мая на Донбассе погибли еще двое украинских защитников.