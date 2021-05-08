В госпитале скончался боец ВСУ, которого ранили возле Зайцево в конце апреля

В военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского территориального центра комплектации и социальной поддержка (ТЦК и СП) в Фейсбук.

"Сегодня в военном госпитале умер воин из Полтавщины - старший солдат Городниченко Виктор Анатолиевич", - говорится в сообщении.

Указано, что его ранил вражеский снайпер еще 28 апреля возле села Зайцево (Бахмутский район Донецкой области).

Военнослужащему была предоставлена необходимая помощь, но стараний врачей оказалось недостаточно.

О времени и месте прощания с погибшим будет сообщено позже.

Как сообщалось ранее, в апреле 2021 года на Донбассе вследствие обстрелов со стороны оккупационных войск погибли 18 военнослужащих.

6 мая на Донбассе погибли еще двое украинских защитников.