Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 мая (фото)

В четверг, 13 мая, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб Павел Колесник.

Об этом сообщает 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

"13 мая во время несения службы на позиции вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший военный был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Как сообщал "Телеграф", в День пехоты, 6 мая, помимо военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого, от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского 22-летний Сергей Коробцов.

Также 8 мая в военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.