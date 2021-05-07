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"С**ка война": в сети волна скорби из-за гибели молодого военного на Донбассе 6 мая (фото)

"С**ка война": в сети волна скорби из-за гибели молодого военного на Донбассе 6 мая (фото)
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф

В День пехоты, 6 мая, помимо военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого, от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского 22-летний Сергей Коробцов.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Коростень Офіційний Інформаційний".

Парню летом бы исполнилось 23 года.

 "6 мая в зоне проведения ООС трагически погиб военный из Коростеня, выпускник НВК №12 Коробцов Сергей", - говорится в сообщении.

У погибшего военного остались жена и сын.

Прощаться с Сергеем Коробцовым будут в воскресенье, 9 мая.

В сети не смогли сдержать слов соболезнования и горечи по поводу гибели молодого бойца.

"...с*ка....война!!!!!!", "Молодий, красивий... ти віддав найдорожче – своє життя заради мирного неба над головами українців. Щирі співчуття батькам, синочку, дружині, рідним та друзям... Гіркота втрати і суму невимовна… Спочивай з миром Сергію! Герої не вмирають … Вічна пам’ять…", "Яка біль у серці кожного з нас, бо ми маємо синів, таких орлів, яким жити і жити, за що нам таке лихо, за що... ? Вічна пам'ять, співчуття родині... таке горе... Земля пухом, Царсвіє небесне", - пишут в сети.

На Донбассе погиб 6 мая Сергей Коробцов

На Донбассе погиб 6 мая Сергей Коробцов

Сергей Коробцов погиб на Донбассе 6 мая

Как сообщал "Телеграф", по итогам апреля на Донбассе погибли 18 украинских военных.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 188

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Донбасс, ВСУ, Сергей Коробцов, погибшие. фото.
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