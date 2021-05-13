На Донбассе пуля снайпера унесла жизнь бойца ВСУ

В четверг, 13 мая, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Вследствие враждебного снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

В День пехоты, 6 мая, помимо военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкого, от пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского 22-летний Сергей Коробцов.

Также 8 мая в военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.