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Четверг, 13.05.2021
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На Донбассе пуля снайпера унесла жизнь бойца ВСУ

На Донбассе пуля снайпера унесла жизнь бойца ВСУ
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф

В четверг, 13 мая, на Донбассе от пули снайпера боевиков погиб украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

"Вследствие враждебного снайперского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

В День пехоты, 6 мая, помимо военнослужащего 93-й бригады "Холодный Яр" Дмитрия Товчигречка во время обстрела украинских позиций у Новотроицкогоот пули снайпера в районе поселка Пески под Донецком погиб военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского 22-летний Сергей Коробцов.

Также 8 мая в военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

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Боевики, Донбасс, Погибшие, ВСУ.
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