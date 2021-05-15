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Хотела напоследок еще успеть на Донбасс: стало известно о смерти храброй женщины-снапера ВСУ (фото)

Хотела напоследок еще успеть на Донбасс: стало известно о смерти храброй женщины-снапера ВСУ (фото)
13:16 Сегодня Телеграф

В субботу, 15 мая, стало известно о смерти 38-летней Ольги Гранецкой, снайпера ВСУ, сестры известной украинской писательницы Виктории Гранецкой-Стафийчук.

Об этом сообщила волонтер Юлия Щербань.

Участница АТО, снайпер-разведчик 2-й категории 1-й разведывательной роты 131-го отдельного разведывательного батальона умерла от осложнений онкологии щитовидной железы в Киевском Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" 14 мая.

Почти год Ольга боролась с онкозаболеванием щитовидной железы и осложнениями. После каждой операции, говорит Юлия Щербань, военнослужащая возвращалась на Донбасс. Несколько недель назад состояние ее резко ухудшилось.

"39 - температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила:"У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо", - добавляет волонтер.

Гранецкая родом из села Юровка Винницкой области. Прощаться со снайпером будут в воскресенье, 16 мая в винницком Доме офицеров.

Как сообщал "Телеграф", 8 мая в военном госпитале скончался украинский военнослужащий из Миргородского района Полтавской области, получивший ранение возле Зайцево 28 апреля. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Смерти, Снайпер, Война на Донбассе, Ольга Гранецкая.
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