"Молодусенькие такие были, все ушли": жители Донбасса сняли на видео кладбище боевиков

В оккупированном Харцызке похоронены десятки боевиков группировки "ДНР", оккупировавшей город с 2014 года.

Об этом можно судить по видео, которое, по всей видимости, сняла местная жительница на одном из кладбищ. Его в своем Telegram-канале опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

"Особенно доставляет закадровый комментарий оператора: "Спасибо вам, пацаны", - пишет он.

При этом Казанский напомнил, что до прихода "русского мира" в Харцызск, в городе работали два крупных предприятия - завод "Силур" и Харцызский трубный завод.

"Сейчас оба производства стоят. Людей сокращают, зарплаты нет. Да уж, спасибо так спасибо. Не зря повоевали..." – резюмирует блогер.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики похитили топливо с "Харцызского трубного завода".