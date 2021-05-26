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"Молодусенькие такие были, все ушли": жители Донбасса сняли на видео кладбище боевиков

"Молодусенькие такие были, все ушли": жители Донбасса сняли на видео кладбище боевиков
14:52 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Telegram Дениса Казанского

В оккупированном Харцызке похоронены десятки боевиков группировки "ДНР", оккупировавшей город с 2014 года.

Об этом можно судить по видео, которое, по всей видимости, сняла местная жительница на одном из кладбищ. Его в своем Telegram-канале опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

"Особенно доставляет закадровый комментарий оператора: "Спасибо вам, пацаны", - пишет он.

"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

При этом Казанский напомнил, что до прихода "русского мира" в Харцызск, в городе работали два крупных предприятия - завод "Силур" и Харцызский трубный завод.

"Сейчас оба производства стоят. Людей сокращают, зарплаты нет. Да уж, спасибо так спасибо. Не зря повоевали..." – резюмирует блогер.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики похитили топливо с "Харцызского трубного завода".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

Все по теме:

Боевики, Кладбища, Донбасс, Видео, Денис Казанский, ДНР, Хрцизск.
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