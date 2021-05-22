"Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок", – журналист Денис Казанский о Донбассе, РФ и Минских переговорах

Донецкий журналист, блогер и писатель Денис Казанский второй десяток лет рассказывает о проблематике Донбасса. Сначала он писал и снимал видео об упадке шахт и местных олигархах Луганской и Донецкой областей. Затем углубился в проблематику конфликта в этих двух приграничных областях. С июня 2020 года Денис стал одним из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Его авторству принадлежат две книги: "Черная лихорадка" и "Как Украина теряла Донбасс". Вторая написана в соавторстве с Мариной Воротынцевой – политической журналисткой и пиар-специалистом из Луганска.

В интервью изданию "Телеграф" взял у Дениса Казанский рассказал, чем отличаются Луганск от Донецка, поведал, когда произойдет экологическая катастрофа на Донбассе, что хочет от нас Россия и о многом другом.

Кто ты – блогер, журналист или писатель?

– Говорят профессия журналиста умирает – ты с этим согласен?

– Нет, не согласен. Тут можно долго дискутировать на тему, чем отличается блогер от журналиста. Журналист, у которого есть блог, получается – тоже блогер. Но блогер не может получить удостоверение журналиста, например. Понятное дело, что профессия журналиста видоизменяется, как все в мире. Сегодняшний работник СМИ – это не тот, который 100 лет назад сидел в редакции и печатал на машинке. Эта профессия до сих пор пользуется популярностью.

– Кем лучше быть – блогером, писателем или журналистом?

– Я – три в одном. И каждая составляющая важна и зависит одна от другой. Книги, которые я пишу – это продолжение моей журналистской деятельности, сбор моих же материалов, которые объединяются в большой труд. Дело в объеме – не каждая статья позволяет сказать все. На помощь приходит книга. На нее нужно больше времени и это кропотливый труд – вставить факты, детально их разобрать, есть время на рассуждение. Блогерство – это максимально короткий формат, где важно информацию подавать очень коротко и сжато.

– Эти трое у тебя в голове не дерутся друг с другом, не спорят?

– Нет, такого не бывает. В общем, у меня это разные форматы одной и той же деятельности. В зависимости от ситуации – переключаешь режим и работаешь в соответствии с условиями.

"Как Украина теряла Донбасс"

– Первый тираж твоей с Мариной Воротынцевой книги "Как Украина теряла Донбасс" разошелся моментально – сколько вы допечатали?

– Первый тираж был две тысячи штук (большое число экземпляров разошлось прямо на презентации книги - авт.). Второй – три тысячи и сейчас он тоже подошел к концу. Сейчас мы печатаем третий тираж. Сколько их будет всего – сложно сказать наперед, все зависит от читателей. Пока спрос есть. В Украине мало исследований на эту тему, несмотря на то, что прошло 7 лет. Есть мемуары военных. Но другого аналитического труда кроме нашего, к сожалению, пока нет. Очень жаль, что нет исторической книги, которая бы все это описывала. Я считаю, что такой одной книги точно недостаточно.

– Кто ваш читатель?

– Любые граждане Украины, потому что то, что происходит, касается всех. Люди живут в одной стране и, так или иначе, сталкиваются с экономическими и политическими последствиями. Наши читатели также есть за пределами нашей страны. Все, кто интересуется конфликтом. Я думаю, что таких людей по всему миру много. Мы сейчас думаем о сотрудничестве с иностранными издательствами, хотим выйти в переводе на европейские языки. Например, я всегда интересовался войной в Югославии и читал много специальной литературы по ней. Я уверен, что есть люди в Европе, которые интересуются нашим конфликтом. Думаю, им лучше всего читать книги украинцев, которые были свидетелями многих наших событий и способны описать ситуацию изнутри.

– Какая там проблематика не на поверхности?

– Там нет неявных вещей. Зачем бы мне понадобилось что-то скрывать? Сейчас же нет никакой цензуры, не нужно говорить между строк. Все, что мы хотели сказать – мы написали. Самые основные аспекты этой войны затронуты. Мы разобрали участие РФ и роль местных политиков. Тезисы про "внутренний конфликт" и "гражданскую войну" мы тоже рассмотрели и объяснили, почему это не так.

Конечно, мы понимаем, что много не знаем наверняка и многие факты нам откроются в будущем. Третье издание уже выходит с небольшими дополнениями. За год появились новые материалы, вышли какие-то интервью участников событий с интересными свидетельствами. В книге теперь они есть. Не исключено, что в следующих тиражах мы тоже будем так делать.

В чем разница между Луганском и Донецком?

– Ты бы хотел пройтись по Донецку сейчас?

– Да, конечно. Безусловно, мне интересно, как дончанину. Но вернуться жить – вопрос другой. Побывать же хочется, да.

– Куда бы зашел там в первую очередь?

– В общем-то, все просто: родные места, родной район, центр города. Специфических мест нет.

– Ты сейчас много внимания уделяешь Луганску. Где ситуация на твой взгляд хуже – там или в Донецке?

– В Луганске хуже и так было всегда. Город был более провинциальным и бедным по сравнению с Донецком еще в украинские времена. Это всем бросалось в глаза.

Луганская знать ездила в Донецк на выходные, на тусовки. Сейчас все еще печальней. Даже в плане культурно-политической жизни отчетливо видна разница по публикациям в СМИ, Telegram-каналах, соцсетях. Донецкие люди активней обсуждают интриги и псевдополитические разборки, а Луганск превратился в полнейший колхоз или кладбищенскую территорию.

– То и дело появляются слухи о готовящейся смене главарей "ДНР"-"ЛНР". Что тебе сейчас известно?

– Такие слухи появляются регулярно. Точно о таких переменах могут сказать только люди, которые принимают решения. У меня доступа в такие кулуары нет. И ориентироваться на какие-либо слухи я бы не стал. Достаточно посмотреть на историю публикаций – Пасечника меняют уже года два. Пушилину тоже готовили тоже какую-то смену. Захарченко, прежде чем убили, два года тоже "меняли", если верить слухам. Я не думаю, что это вообще важно комментировать. Потому что какая разница, как будут звать очередное смоляное чучелко? Мы же понимаем, что это просто назначенцы из Москвы. Смена кукол никак не поменяет ситуацию – эти люди не имеют никакого веса и влияния.

– Плотницкий (бывший лидер боевиков "ЛНР", который покинул Луганск во время так называемого "путча" в 2017 году и якобы бесследно исчез - Авт.) жив?

– Думаю, что жив, но не уверен на 100%. Могу судить по публикациям. Недавно вышла книжка одного российского боевика, в которой он утверждал, что брал комментарий у Плотницкого. Но он же якобы пропал без вести. Может он жив, но под арестом. До конца непонятно что с ним.

Ждет ли Донбасс экологическая катастрофа?

– Правда ли, что шахты на оккупированном Донбассе сейчас используют как братские могилы? Какова там экологическая обстановка после закрытия многих шахт?

– Начну с последнего – экологическая ситуация тяжелая. Из шахтных отстойников прекратилась откачка воды. Шахты работают по принципу ливневой канализации. В них уходят реки, водоемы и мелкие ручейки. Донбасс же – территория с дефицитом воды. Из-за этого очень сильно обмелело Исаковское водохранилище на территории, подконтрольной боевикам "ЛНР". Более мелкие водоемы тоже лишаются воды. Такая ситуация может привести к жестким экологическим последствиям с нехваткой воды. Я считаю, что это главный момент, связанный с закрытием шахт. Их закрывали абсолютно по-варварски, бросали оборудование по откачке или разбирали и вывозили. И это не сухая консервация, когда продолжают откачивать.

– Про эту экологическую катастрофу говорят уже лет пять и что-то все чаща не переполнится…

– А как иначе? Не бывает же все очень быстро в природе. Такие процессы надолго растягиваются. А первое обмеление Исаковского водохранилища зафиксировано прошлым летом. Дачам уже сложнее стало брать воду. Если можно так выразиться: ситуацию спасает тот факт, что стало меньше населения на 1,5-2 миллиона человек (на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - авт.). При том количестве людей, что было до войны, дефицит воды был бы гораздо более заметен. Что касается братских могил, то ничего подобного не слышал. Это напоминает страшилки типа "концлагерей для жителей Донбасса".

Россия заберет Донбасс?

– Как ты попал в ТКГ и какие впечатления сейчас о работе в группе?

– Предложил мне туда пойти Резников (Алексей Резников – вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - авт.). Я согласился, потому что интересуюсь процессом. Было очень интересно узнать его внутреннюю кухню. Все устроено почти так, как я ожидал, за исключением нескольких деталей. Я уже много раз говорил, что процесс малопродуктивный, потому что у России есть установка не бесконечное продолжение этой ситуации. РФ выгодна война как фактор давления на Украину. Ей выгодно эти территории сдать в обмен на наш суверенитет.

Далее будет легализация боевиков. Они бы влияли на нашу внешнюю и внутреннюю политику. Ничего нового в этом нет. Их провластные спикеры, типа Затулина, четко формулируют желания российских властей. Они хотят федерализацию, чтобы раздробить Украину и получить некоего сателлита, который будет вечно тереться у ног России, как Беларусь. Пока Украина не пойдет на эти условия, Россия не отступит. Мы таким требованиям уступать не можем.

– Оцени перспективы возврата Украиной оккупированных территорий Донбасса? Увидим ли мы это в обозримом будущем?

– Это будет зависеть от целого ряда факторов. Я не могу здесь гадать. Такая вероятность существует. Мы понимаем, что есть окно возможностей, которое то открывается, то закрывается. Может быть смена власти и внешнеполитического курса, при которых они устанут от Донбасса. Он же не несет им выгоды, а только одни траты. Тогда мы сможем вернуть эту территорию. Если там все будет по-прежнему, то и вся ситуация продлится. Как долго? Никто не может этого сказать. Может Путин пойдет в отставку и придет человек, которому будет выгодно мириться с Западом. А может следующий после нынешнего президента РФ будет более упоротый. Гадать я не хочу.

– Как Россия использует ситуацию с розданными на Донбассе паспортами РФ?

– Кроме как пропагандистски – никак. В рамках давления на Украину, мол: если вы не покоритесь, мы будем раздавать паспорта. В практическом плане ничего не меняется. Разве что, тем, кто получил российский паспорт, проще можно выехать в РФ. Если человек остается там, то также живет в нищете, в серой зоне, но с гордым осознанием того, что у него есть такой документ.

"Бетонная стена", Карабахский или Хорватский сценарии – что будет с Донбассом?

– В Украине есть сторонники отказа от реинтеграции Донбасса в нынешних условиях и даже построения бетонной стены на линии разграничения. Как ты это прокомментируешь?

– Есть такая точка зрения. Рационального в ней ничего нет. Это война не за независимость Донбасса, как многие думают или как Россия пытается навязать. Это захватническая война. Россия пытается захватить всю Украину – ей не нужен этот кусок. Даже если мы завтра скажем: "Забирайте его!", они скажут: "Подождите, у нас в "конституциях" "ДНР" и "ЛНР" прописано, что вся территория Донецкой и Луганской областей – это "республики". Отдавайте нам весь Донбасс". Они будут дальше с нами воевать. Потом они скажут, что им нужна вся "Новороссия": Харьков, Одесса, Запорожье и так далее. "Это все наши, русские города". Потом они скажут, что "Киев – это русский город".

Никакого смысла в "бетонной стене" нет. Мы ей не отгородимся. Пока РФ не смирится с нашей независимостью и не признает тот факт, что Украина – другое государство и другой народ – мы, к сожалению, в опасности.

Я думаю, что однажды этот день наступит. Точно так же когда-то они не принимали независимость Польши, Финляндии и считали их "русскими землями". Им же не нужна уже половина Украины, где живут украиноговорящие "бандеровцы". Такая земля для них потеряна. Надо забрать только "русские земли", где живут люди, которые говорят по-русски. Наша задача работать над тем, чтобы убеждать жителей таких территорий, что это тоже Украина. Нужно поднимать более проукраинские настроения и, таким образом РФ поймет, что претендовать на эти земли нет смысла. Да для нас это тяжелая, неприятная и изматывающая работа. Но что делать? Условной Дании или Бельгии повезло с соседями, а нам – нет.

– Давай рассмотрим несколько кейсов: Восточная и Западная Германия (ФРГ все время показывала ГДР, что живет лучше, несмотря на "Берлинскую стену"), хорватский сценарий, карабахский сценарий – какие из этих вариантов применимы в наших реалиях?

– Будет отдельный, так как у нас абсолютно другая история. Чтобы применить хорватский сценарий, нужно иметь сопоставимого по силам противника. Для карабахского сценария нужен более слабый, как в случае с Арменией. Она слабее современного Азербайджана, который понимает, что ему нечего бояться в случае решения проблемы военным путем.

Наш противник – ядерная держава, которая многократно нас превосходит по силе. У нас будет некий другой сценарий. Я не могу сказать, что мы можем использовать какой-то подобный опыт.

Смерть Путина, распад России и базы НАТО – реально?

– Многие верят, что после смерти Путина Россия отстанет от Украины. Насколько вероятен такой исход и каким ты видишь будущее РФ?

– Могут, а могут и не отстать. Смена правителя не всегда означает смену курса. Может быть очередной неадекватный дед из окружения Путина. Их же там много – упоротых гэбистов старой советской закалки, воспитанных на шизе "Холодной войны".

Может придут условные либералы, которые будут менять курс. Я настроен оптимистически. Рано или поздно победит здравый смысл. Такая ситуация очень экономически невыгодна для России из-за санкций и потери больших финансов на содержание данных образований ("ЛНР" и "ДНР" - авт.), а выгоды нет никакой. Это постоянное подливание бензина в бессмысленный костер.

Должны понять, что лучше торговать без санкций, выводить свои товары на мировые рынки, не рисковать своими капиталами за границей. Прагматичная линия должна возобладать.

– Может ли образный Навальный или Ходорковский поменять РФ?

– Я думаю, они разберутся сами без нас. Я не знаю, лучше эти люди намного или хуже. Я не настолько хорошо разбираюсь в российской политике, чтобы сказать, кто из них нам выгоден.

– С приходом Байдена Украина укрепила партнерство с США и НАТО, дождемся ли мы появления баз Альянса на нашей территории?

– По моему мнению, базы НАТО пока появляться не будут. Присутствие международных войск будет расширяться в разных форматах. И работать над этим надо.

– Сможет ли "Крымская платформа" ускорить возврат полуострова?

– "Крымская платформа" может быть и не вернет нам сразу Крым, но она обязательно нужна. Россия очень болезненно реагирует на любое упоминание Крыма, его возврата, оккупации. Она сделала все, чтобы вывести его за скобки переговоров. То, что Украина возвращает вопрос – однозначно хорошо.

– Веришь ли ты в распад России и какие шансы это открывает перед Украиной?

– Может быть частичный распад. Я не верю, что они полностью развалятся. Какие-то отдельные регионы могут отпасть. Этого сейчас не произойдет. Но территория очень большая очень и слабо связанная.

Какие-то земли могут отойти, но жить в надежде на это однозначно не стоит. Нужно работать над своей территорией, обороноспособностью без оглядки на то, что происходит в России.