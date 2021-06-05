На балансе "Укрзализныци" во время аудита внезапно нашли двух медведей: стала известна их судьба

Во время аудита на балансе "Укрзализныци" нашли сюрприз - двух медведей, которые поселились на территории Запорожской детской железной дороги.

О судьбе животных рассказал и.о. главы правления компании Иван Юрик.

Железнодорожники не догадываются, как косолапые поселились на территории "Укрзализныци", но пристроить их оказалось непросто. По словам Ивана Юрика, животные уедут на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo в город Ренен в Нидерландах.

"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк, - пишет в "Фейсбуке" чиновник. - Центры для реабилитации медведей в Украине отказывались их принять к себе из-за отсутствия мест".

Предполагается, что в "санатории" украинские мишки будут жить уже в сентябре.

Ранее мы писали о смелом поступке девушки, которая вступила в схватку с медведицей.