"Безобидные", обманутые и фастфудные: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Как провести время и получить удовольствие? Это просто - смотрите видео со смешными животными и потоки настроения улучшат ваше времяпрепровождение у компьютера! Влажным днем или ясным рассветом, вы обязательно получите избыток эйфории и одухотворения.

"Телеграф" подготовил для читателей подборку самых уморительных фото- и видеоприколов с пушистыми (и не всегда) четырехлапыми, которые гарантировано улучшат настроение вам и вашим родным.

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