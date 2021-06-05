"Безобидные", обманутые и фастфудные: самые уморительные приколы и мемы с котами за неделю (фото, видео)

Как провести время и получить удовольствие? Это просто - смотрите видео со смешными животными и потоки настроения улучшат ваше времяпрепровождение у компьютера! Влажным днем или ясным рассветом, вы обязательно получите избыток эйфории и одухотворения.
"Телеграф" подготовил для читателей подборку самых уморительных фото- и видеоприколов с пушистыми (и не всегда) четырехлапыми, которые гарантировано улучшат настроение вам и вашим родным.
Очень жестокая хозяйка
Оцените масштаб этого одуванчика
Тигрррр!
Как найти себе человека - инструкция для котиков:
Такого поклонника фастфуда вы еще не видели
Ну что, хозяин, поехали!
Главная причина всех разводов:
Давай, котик pic.twitter.com/23ZN74gRLF
— Пьяный Твиттер (@drunktwi) June 1, 2021
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