"Чудесное исцеление": под Киевом мужчина встал из инвалидного кресла ради участия в драке

В городе Вишневое (Киевская область) во время ссоры, предположительно, в компании выпивших людей мужчина, до этого сидевший в инвалидной коляске, решил вмешаться в "разборки", для чего встал и пошел.

Соответствующее видео опубликовал во вторник, 8 июня, Telegram-канал "Київ Оперативний".

"Когда настолько сильно решил вступиться за братву, что забыл про свой недуг", - говорится в сопровождающем видео тексте.

Большинство читателей восприняли происходящее с юмором, намекая на "чудо исцеления":

При этом прозвучала и мысль о том, что мужчина не имеет инвалидности, однако вынужден пользоваться коляской, так как мог быть после оперативного хирургического вмешательства:

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