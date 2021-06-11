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В Польше парашютист приземлился на футбольное поле в разгар матча и повеселил сеть (видео)

В Польше парашютист приземлился на футбольное поле в разгар матча и повеселил сеть (видео)
02:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Польше во время футбольного матча команд четвертого дивизиона произошла внештатная ситуация, из-за которой игру пришлось приостановить. 

Как сообщает Футбольное объединение Вармии и Мазур в Фейсбук, инцидент произошел 8 июня в городе Эльблонге на севере Польши. 

Во время встречи местного клуба "Олимпия" с "Пиза Примавера" из Барчево, на поле экстренно приземлился парашютист. 

Пользователи сети приземление оценили и выдали порцию шуток относительно ситуации: 

"Когда ты в 200 км от дома, но тебя на игру зовет тренер";

"Что только не сделают люди, чтобы не платить за билет";

"Он должен получить красную карточку", - пишут они. 

Напомним, в Британии недавно тоже пришлось останавливать футбольный матч. Тогда неподалеку взорвали градирни местной ТЭЦ.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Польша, Футбол, Юмор.
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