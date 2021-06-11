В Польше парашютист приземлился на футбольное поле в разгар матча и повеселил сеть (видео)

В Польше во время футбольного матча команд четвертого дивизиона произошла внештатная ситуация, из-за которой игру пришлось приостановить.

Как сообщает Футбольное объединение Вармии и Мазур в Фейсбук, инцидент произошел 8 июня в городе Эльблонге на севере Польши.

Во время встречи местного клуба "Олимпия" с "Пиза Примавера" из Барчево, на поле экстренно приземлился парашютист.

Пользователи сети приземление оценили и выдали порцию шуток относительно ситуации:

"Когда ты в 200 км от дома, но тебя на игру зовет тренер";

"Что только не сделают люди, чтобы не платить за билет";

"Он должен получить красную карточку", - пишут они.

Напомним, в Британии недавно тоже пришлось останавливать футбольный матч. Тогда неподалеку взорвали градирни местной ТЭЦ.