Рухнули за несколько секунд: в Британии снесли 117-метровые градирни старой ТЭЦ (видео)

В британском городе Рагли (графство Стаффордшир) за несколько секунд снесли 117-метровые градирни старой ТЭЦ.

Как пишет Daily Mail, градирни были возведены в 1950-х годах и являлись одним из самых заметных сооружений в графстве.

ТЭЦ прекратила работу в 2016 году, в будущем на ее месте планируют построить жилые дома.

Компания Engie, которая проводила работы по подрыву, организовала трансляцию процесса, чтобы желающие поглазеть на снос конструкций не образовали толпу.

В телеграм-канале LifeShot сообщают, что во время взрыва неподалеку проходил футбольный матч местных команд. Его пришлось остановить.

Как сообщалось ранее, власти Дании дали добро на строительство искусственного острова Линеттхольм, площадью в 2,6 квадратных километра. Однако эти планы столкнулись с критикой экоактивистов.