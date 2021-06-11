"Батя, я стараюсь": Порошенко развеселил украинцев оговоркой про Байдена (видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал "пленки Медведчука".

Однако во время интервью на телеканале "Прямий" политик рассуждал и о мировых новостях, во время чего оговорился, назвав Байдена "батей".

В разговоре с журналистом Порошенко отрицал, что в 2014 году электричество хотели поставлять через фирму-прокладку его партнера, что Украина закупала уголь в ОРДЛО и что нарочно затягивали с обменом киборга Рахмана. Расследования Бигуса Порошенко назвал “образцом зомбирования и политической атакой на оппозицию”. А комментируя будущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Порошенко оговорился и назвал последнего "батей".

Сеть рассмешила такая оговорка, а пользователи начали сыпать шутками вроде "Батя, я стараюсь" со времен Виктора Януковича и "Батя, жму руку".

Напомним, ранее в эксклюзиве "Телеграфа" говорилось о "пленках Бигуса" и борьбе с олигархатом: что ожидает Украину в июне 2021 года.