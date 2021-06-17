Российская ведущая эпично оговорилась в фамилии говорящего про Донбасс Гордона (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал интервью российскому радио "Эхо Москвы", во время чего в прямом эфире произошел казус.

По словам Гордона, придет время, когда Украина вернет Донбасс, оставив оккупантам коридор для возвращения в Россию.

Далее российская радиоведущая Ольга Журавлева сказала, что в эфире был Дмитрий Гордон, оговорившись и перепутав букву “р” с буквой “н” в его фамилии.

В Сети смеются из-за казуса в эфире, хоть Журавлева и исправила сама себя.

"Оговорка ведущей "Эха Москвы" в конце речи Гордона про Донбасс просто шедевральна. Смотреть до конца!" - пишут интернет-пользователи в "Твиттере".

А некоторые даже смонтировали видео для "Тик-Ток" с этой оговоркой.

Ну не мог я пройти мимо Гордона, особенно когда Эхо Москвы так умело мне подкидывает контент! pic.twitter.com/cC8746HGlk — Russian Max (@the_russian_max) June 17, 2021

Напомним, известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился новыми бизнес-идеями касательно выпуска сладкой продукции от своего имени, где среди прочего есть и "Яйца Гордона в шоколаде".