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"Яйца Гордона в шоколаде": журналист поделился новыми бизнес-идеями (видео)

"Яйца Гордона в шоколаде": журналист поделился новыми бизнес-идеями (видео)
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Бабель

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон поделился новыми бизнес-идеями касательно выпуска сладкой продукции от своего имени, где среди прочего есть и "Яйца Гордона в шоколаде".

Об этом Гордон сказал в эфире телеканала "НАШ", отрывок которого опубликован в YouTube-аккаунте "Новини України" 9 июня.

Так, говоря о дальнейших планах по выпуску кондитерских изделий помимо уже существующих конфет "Гордон в шоколаде", он перечислил: "Конфеты другие, курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халву буду делать, зефир, зефир в шоколаде, чай, мороженное "Гордон на палочке" в шоколаде".

Также журналист сказал, что ему посоветовали, и он как раз сейчас раздумывает над реализацией другой сладкой задумки: производить похожие на "Киндер сюрпризы" сладкие изделия под названием "Яйца Гордона в шоколаде".

"В коробке будет две штуки, в одной штуке на партию будет 100 долларов (около 2,7 тыс. грн – ред.) лежать. Вот вам "Яйца Гордона в шоколаде", ешьте, приятного аппетита", - сказал он.

Как сообщалось, в конце 2020 года Гордон уже высказывался о том, что если захочет заняться бизнесом, то будет  и выпускать на винницкой фабрике "Солодка мрія" конфеты под названием "Гордон в шоколаде". "Кроме того, это будет лучшее птичье молоко", - отметил он.

Спустя менее чем пол года на прилавках магазинов появились конфеты "Гордон в шоколаде", что не слабо ошарашило украинцев.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 139

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Планы, Дмитрий Гордон, Киндер-сюрприз, Яйца Гордона в шоколаде.
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