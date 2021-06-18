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Переехавшая в Украину россиянка рассказала, кто такой Путин, и стала звездой в сети (видео)

Переехавшая в Украину россиянка рассказала, кто такой Путин, и стала звездой в сети (видео)
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф

Россиянка из Калининграда стала настоящей звездой интернета, ответив на вопрос, кто такой президент РФ Владимир Путин.

Запись выложил в "Твиттере" пользователь Corvax Сlever.

На видео девушка говорит по-украински и рассказывает, что она переехала в Украину из российского Калининграда. 

На вопрос о том, кто такой президент РФ, россиянка со смехом повторяет слоган футбольных фанатов про Путина: "Х**ло". На вопрос, не боится ли она говорить так о президенте, девушка говорит "Нет" и вновь повторяет вышесказанное.

Интернет-пользователи усыпали героиню ролика комплиментами и предлагают показать это видео другим девушкам из РФ.

 

Напомним, лидер группы Little Big Илья Прусикин резко высказался о россиянах и их ненависти к отечественным исполнителям.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 166

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Владимир Путин, Россиянка, Видеофакт, Критика РФ.
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