Переехавшая в Украину россиянка рассказала, кто такой Путин, и стала звездой в сети (видео)

Россиянка из Калининграда стала настоящей звездой интернета, ответив на вопрос, кто такой президент РФ Владимир Путин.

Запись выложил в "Твиттере" пользователь Corvax Сlever.

На видео девушка говорит по-украински и рассказывает, что она переехала в Украину из российского Калининграда.

На вопрос о том, кто такой президент РФ, россиянка со смехом повторяет слоган футбольных фанатов про Путина: "Х**ло". На вопрос, не боится ли она говорить так о президенте, девушка говорит "Нет" и вновь повторяет вышесказанное.

Интернет-пользователи усыпали героиню ролика комплиментами и предлагают показать это видео другим девушкам из РФ.

Покажіть це українським ТП з російскомовними щелепами !! Дівка -огонь !! https://t.co/sdaPkTdceA — Corvax Сlever (@CorvaxForst) June 17, 2021

Напомним, лидер группы Little Big Илья Прусикин резко высказался о россиянах и их ненависти к отечественным исполнителям.