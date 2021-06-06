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"Г**но в ваших головах": лидер Little Big обвинил россиян в русофобии (видео)

"Г**но в ваших головах": лидер Little Big обвинил россиян в русофобии (видео)
10:25 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Твиттер

Лидер группы Little Big Илья Прусикин резко высказался о россиянах и их ненависти к отечественным исполнителям. 

Музыкант пожаловался в Instagram-сторис на русофобские комментарии в адрес певицы Manizha, которая выступала на конкурсе "Евровидение". Позже его видео появилось на YouTube.

"Русские ненавидят русских. Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками враги не нужны. Манижа выпустила песню — "г***". Вы гнобите девочку из-за песни. Г*** в ваших головах. Не в песнях, а в ваших головах", — заявил музыкант.

 Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика! 

Кроме того, Прусикин заявил, что "любое творчество имеет право на существование". По его словам, необходимо "порицать плохие поступки, а не творчество". Он подчеркнул, что "оскорбление и мнение" – это "кардинально разные вещи".

Через некоторое время после таких заявлений музыкант пожаловался, что его Instagram потерял половину этих сторис.

"Инстаграм очень странная штука. Он не удаляет пользователей, которые унижают и оскорбляют людей... Но удаляет сторис людей, которые говорят об этом и говорят о проблеме. Что с тобой не так, Инстаграм!", - задался вопросом Прусикин.

Напомним, 22 мая в Роттердаме состоялся международный конкурс песни "Евровидение-2021". Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

Украинская группа Go_A заняла пятое место с результатом в 364 балла. 

Российская певица Manizha смогла занять девятое место с песней Russian Woman. Еще до финала участие таджички Манижи на Евровидении от России вызвало споры в сети. Многие критиковали и сравнивали певицу с русскими бабками

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 1,474

Все по теме:

Евровидение, LITTLE BIG, Manizha, Манижа, Илья Прусикин.
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