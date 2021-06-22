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"Не визитка Яроша, конечно": мэр "колбасной столицы" Украины похвастался нестандартными визитными карточками (фото)

"Не визитка Яроша, конечно": мэр "колбасной столицы" Украины похвастался нестандартными визитными карточками (фото)
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Глава Копыченского городского совета (Тернопольская область) Богдан Келичавый нашел способ подчеркнуть статус своего города, как "колбасной столицы Украины" нестандартным образом. 

Он сделал себе визитные карточки из вяленого мяса. 

"Не визитка Яроша, конечно. Просто визитка мэра колбасной столицы", - написал Келичавый в Фейсбук. 

Как известно Копычинцы известны в Украине своей мясной и колбасной продукцией, которую изготовляет одно из местных предприятий. 

Пользователи сети от такой затеи пришли в восторг. А городской глава поделился планами о создании визиток для вегатерианцев. 

Как сообщалось ранее, в Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики". В сети также заметили, что отведать православного кофе можно и в Харькове. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 460

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Мясо, Тернопольская область, Копычинцы, Богдан Келичавый.
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