Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)

В Киеве один из церковных приходов открыл ларек, где продаются кофе и "храмові смаколики".

Об этом в Facebook написала Оксана Павленко.

"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", - подписала фото авто.

На снимке видно киоск, внешне похожий на деревянный домик. На крыше можно заметить крест, а под стеклом, по всей вероятности, уже выставлено и меню.

"А если бы причащались эспрессо!", "Надеюсь, кофе на святой воде", "Надеюсь до тела господнего в пирожках не дойдет)))", - пишут в комментариях к снимку.

Стоит отметить, что фото стало достаточно вирусным. Его уже растиражировали несколько Telegram-каналов. Оказывается, открытия такого киоска с нетерпением ждут, например, в Харькове.

"Кадило крутится, бариста трудится, лавеха мутится.. В Киеве церковь открыла собственный ларек с напитками и вкусностями из храма. Делают ли они кофе на святой воде — неизвестно, но, говорят, на вкус просто божественно. Как скоро ждать в Харькове?" – интересуются в Telegram-канале "Харьков 1654".

Хотя, оказывается, пока открытия ждут в Харькове, такой киоск там уже во всю работает.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве три юные девушки решили блеснуть своими манерами и пошли хулиганить в церковь, попутно снимая видео для соцсетей.