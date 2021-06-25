Не разминулись на пустой площади: самая странная авария с самокатчиками попала на видео

В РФ в Астрахани два человека на самокатах столкнулись на абсолютно пустой дороге.

Об этом 23 июня сообщили в Телеграм-канале "База".

Данное происшествие произошло на огромной площади, при 100 процентах видимости.

В результате столкновения оба мальчика получили сильные травмы из-за чего пришлось вызвать "скорую" помощь.

Видео с места событий:

В сети не могли оставить без внимания данный инцидент.

"Нужны правила для пешеходов. ОБЖ с первого класса. Как они до 18-то доживают? Ещё и по двое! Самокатчик упал - аренда идёт? Права на самокат через QR-код)", — написал пользователь Денис.

"Два ди*ила..ну дальше вы сами знаете", — отметила пользователь Мария.

"А глаза то где?", — прокомментировала пользователь Александра.

"Встретились два одиночества", — пошутил пользователь под ником "Данные удалены".

"Сначала 2 было, после удара получилось три...", — отметил пользователь Олег.

Напомним, что 22 июня в РФ в Красноярском крае в "Ергаках" 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.