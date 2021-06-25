Скачать
Пятница, 25.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
У Зеленского хотят отставки Авакова, но не знают, как это сделать: сценарии и риски
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Новым пресс-секретарем Зеленского станет ведущий с канала Ахметова - он уже уволился с работы
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
Итоги дня 24 июня: санкции против Фирташа и россиян, обыски по делу Медведчука, скандал с Киркоровым
Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)
Признание Зеленского про слив операции "вагнеровцев" взволновало сеть (видео)

Не разминулись на пустой площади: самая странная авария с самокатчиками попала на видео

Не разминулись на пустой площади: самая странная авария с самокатчиками попала на видео
01:27 Сегодня Телеграф

В РФ в Астрахани два человека на самокатах столкнулись на абсолютно пустой дороге.

Об этом 23 июня сообщили в Телеграм-канале "База".

Данное происшествие произошло на огромной площади, при 100 процентах видимости.

В результате столкновения оба мальчика получили сильные травмы из-за чего пришлось вызвать "скорую" помощь.

Видео с места событий:

В сети не могли оставить без внимания данный инцидент.

"Нужны правила для пешеходов. ОБЖ с первого класса. Как они до 18-то доживают? Ещё и по двое! Самокатчик упал - аренда идёт? Права на самокат через QR-код)", — написал пользователь Денис.

скрин

"Два ди*ила..ну дальше вы сами знаете", — отметила пользователь Мария.

"А глаза то где?", — прокомментировала пользователь Александра.

скриншот

"Встретились два одиночества", — пошутил пользователь под ником "Данные удалены".

"Сначала 2 было, после удара получилось три...", — отметил пользователь Олег.

скриншот тг 

Напомним, что 22 июня в РФ в Красноярском крае в "Ергаках" 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

Все по теме:

Астрахань, Самокат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
02 Нагрянули прямо в спортзал: Киве вручили подозрение из-за шапки со звездой (видео)
03 Возвращение самолета SkyUp в "Борисполь": очевидец рассказал о "жести" в момент ЧП и показал видео
04 После закрытого совещания СНБО Данилов пригрозил находящимся под санкциями США украинцам
05 В небо поднялся черный дым: в России потерпел крушение военный вертолет (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Крым - это Украина&quot;: США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
"Крым - это Украина": США высказались по поводу обстрела россиянами британского эсминца
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
Украинцы оригинально поблагодарили шведов за выход в плей-офф Евро-2020 (фото)
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе
Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь