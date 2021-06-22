Скачать
Вторник, 22.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 (видео)
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Итоги дня 21 июня: новые санкции против Беларуси, выборы в Армении, проигрыш Украины в Бухаресте
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)

Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ

Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ
07:33 Сегодня Телеграф

В РФ в Красноярском крае в "Ергаках" произошло ЧП: 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Kras Mash".

Инцидент произошел 21 июня, зверь накинулся на людей в районе 121-го километра недалеко от озера Медвежье. Всего туристическая группа включила в себя 13 человек.

Погибшим оказался 16-летний подросток – местный "шерпа", помощник, который за вознаграждение помогает туристам в походах. Мальчик принес походникам провиант из ближайшего населенного пункта. Однако домой он не вернулся – даже спустя несколько часов.

Двое мужчин из числа туристов отправились на его поиски и в глубоком лесу наткнулись на медведя, который доедал тело подростка. Хищник заметил мужчин и бросился на них. Один из "поисковиков" сумел убежать, второй же угодил в лапы зверя, и тот ранил его. Однако, на удачу, мужчина был вооружен ножом и сумел отбиться от медведя.

Уже позже спасатели вышли на след животного и нашли останки погибшего подростка. Медведя застрелили, туристическую группу выводят в цивилизацию.




Напомним, что 19 июня в России в Кемеровской области разбился самолет Л-410. Трагедия произошла на аэродроме "Танай", а на борту самолета находились парашютисты и пассажиры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,110

Все по теме:

Россия, Медведь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Карабахе начались масштабные протесты: что происходит в Степанакерте (видео)
02 Шевченко назвал причину поражения от Австрии на Евро-2020 (видео)
03 Фирташ впервые отреагировал на введенные против него санкции СНБО
04 Дизентерия и холера не пугают: развлечения на пляжах Ялты после потопа сняли на видео
05 Не было беременности? Женщину из ЮАР, объявившую о рождении 10 детей, держат в психбольнице
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с &quot;Миротворцем&quot;
Венгерский министр устроил новую провокацию против Украины в ПАСЕ, припомнив скандал с "Миротворцем"
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Российские болельщики изуродовали бюст Шевченко в Дании, не забыв про Крым и НАТО (фото, видео)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Апогей кофейного бизнеса: церковные киоски с кофе и вкусняшками насмешили украинцев (фото)
Звезда &quot;Друзей&quot; борется с раком более двух лет: &quot;Распространился на мои кости&quot;
Звезда "Друзей" борется с раком более двух лет: "Распространился на мои кости"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь