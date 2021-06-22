Медведь набросился на группу туристов и растерзал мальчика-подростка: детали трагедии в РФ

В РФ в Красноярском крае в "Ергаках" произошло ЧП: 16-летний подросток погиб от лап медведя, еще один человек получил ранения.

Об этом 22 июня сообщили в Телеграм-канале "Kras Mash".

Инцидент произошел 21 июня, зверь накинулся на людей в районе 121-го километра недалеко от озера Медвежье. Всего туристическая группа включила в себя 13 человек.

Погибшим оказался 16-летний подросток – местный "шерпа", помощник, который за вознаграждение помогает туристам в походах. Мальчик принес походникам провиант из ближайшего населенного пункта. Однако домой он не вернулся – даже спустя несколько часов.

Двое мужчин из числа туристов отправились на его поиски и в глубоком лесу наткнулись на медведя, который доедал тело подростка. Хищник заметил мужчин и бросился на них. Один из "поисковиков" сумел убежать, второй же угодил в лапы зверя, и тот ранил его. Однако, на удачу, мужчина был вооружен ножом и сумел отбиться от медведя.

Уже позже спасатели вышли на след животного и нашли останки погибшего подростка. Медведя застрелили, туристическую группу выводят в цивилизацию.









Напомним, что 19 июня в России в Кемеровской области разбился самолет Л-410. Трагедия произошла на аэродроме "Танай", а на борту самолета находились парашютисты и пассажиры.