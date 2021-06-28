Развлекаются как могут: сеть повеселил заплыв на надувных женщинах в России

В России неподалеку от Санкт-Петербурга произошел традиционный летний заплыв Bubble Baba Challenge, в ходе которого сотни участников переплыли реку на надувных женщинах.

Кадры мероприятия разлетелись по телеграм-каналам.

Мероприятие проходило в поселке Лосево. На видео видно, что в необычном состязании приняли участие пара десятков человек.

"Фест Bubble Baba Challenge не проводили десять лет, и тут неожиданный камбэк", - сообщили в телеграм-канале Mash.

На заплыв отреагировали и пользователи сети.

"Запоребриком развлекаются ярко", - написал украинский блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Чем не торжество феминизма", - добавила российская телеведущая Ксения Собчак.

Как сообщалось ранее, в России девушка-инженер осознала насколько тщетны попытки заработать деньги, работая по специальности, и решила испытать силы в порноиндустрии. После этого, она влюбилась в своего агента и партнера по сценическому действу и теперь ее дела пошли вверх.