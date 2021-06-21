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Девушка попыталась сделать карьеру в России, но поняла, что порнозвездой быть выгоднее (видео)

Девушка попыталась сделать карьеру в России, но поняла, что порнозвездой быть выгоднее (видео)
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российский инженер попыталась устроиться работать по специальности, но когда поняла, насколько бесперспективна эта затея, ушла в порноиндустрию и не пожалела. 

Об этом сообщает Mash. 

Мэри Рок (настоящее имя Марина) переехала в Москву из Саратова, но карьера инженера не принесла нужного вознаграждения, а потому она решила попробовать силы в фильмах для взрослых. 

По ее словам, на данный шаг ее подтолкнул бывший парень, который постоянно "играл в Доту", а потому она всячески пыталась его "отвлечь". 

После этого, она влюбилась в своего агента и партнера по сценическому действу и теперь ее дела пошли вверх. 

Девушка говорит, что родители о ее роде деятельности знают и поддерживают. 

В настоящее время у нее 16 съемок в видео и 112 фотосетов. 

Напомним, в США кандидат в горсовет Манхэттена угодил в секс-скандал, после того, как в сети появилось видео, где он участвует в БДСМ-сессии.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 138

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Россия, Актриса, Мэри Рок.
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