Девушка попыталась сделать карьеру в России, но поняла, что порнозвездой быть выгоднее (видео)

Российский инженер попыталась устроиться работать по специальности, но когда поняла, насколько бесперспективна эта затея, ушла в порноиндустрию и не пожалела.

Об этом сообщает Mash.

Мэри Рок (настоящее имя Марина) переехала в Москву из Саратова, но карьера инженера не принесла нужного вознаграждения, а потому она решила попробовать силы в фильмах для взрослых.

По ее словам, на данный шаг ее подтолкнул бывший парень, который постоянно "играл в Доту", а потому она всячески пыталась его "отвлечь".

После этого, она влюбилась в своего агента и партнера по сценическому действу и теперь ее дела пошли вверх.

Девушка говорит, что родители о ее роде деятельности знают и поддерживают.

В настоящее время у нее 16 съемок в видео и 112 фотосетов.

Напомним, в США кандидат в горсовет Манхэттена угодил в секс-скандал, после того, как в сети появилось видео, где он участвует в БДСМ-сессии.