С Днем рыбака! Лучшие приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День рыбака! В 2021 году этот праздник выпадает на 11 июля.

Праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы работников рыбного хозяйства, а также профессиональных союзов..." согласно Указу Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне рыбака" от 22 июня 1995 года № 464/95.

Также есть Всемирный день рыболовства, но он отмечается 27 июня.

Стометровые караси, мужские посиделки вместо настоящей рыбалки, ведро купленной рыбы, которую привозят рыбаки домой - темы, которые наиболее часто раскрываются в шутках о рыбаках. "Телеграф" поздравляет всех умельцев с удочкой и блесной, и публикует самые уморительные фото и видео приколы к празднику, а также прикольные поздравления с Днем рыбака.

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