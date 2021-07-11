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С Днем рыбака! Лучшие приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)

С Днем рыбака! Лучшие приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)
Обновлено 12:48 Сегодня Телеграф

Ежегодно во второе воскресенье июля отмечается День рыбака! В 2021 году этот праздник выпадает на 11 июля.

Праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы работников рыбного хозяйства, а также профессиональных союзов..." согласно Указу Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне рыбака" от 22 июня 1995 года № 464/95.

Также есть Всемирный день рыболовства, но он отмечается 27 июня.

Стометровые караси, мужские посиделки вместо настоящей рыбалки, ведро купленной рыбы, которую привозят рыбаки домой - темы, которые наиболее часто раскрываются в шутках о рыбаках. "Телеграф" поздравляет всех умельцев с удочкой и блесной, и публикует самые уморительные фото и видео приколы к празднику, а также прикольные поздравления с Днем рыбака.

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

День рыбака приколы

С Днем рыбака открытки

С Днем рыбака открытки

С Днем рыбака открытки

С Днем рыбака открытки

С Днем рыбака открытки

Ранее "Телеграф" делал подборку со смешными котами, которые вмиг поднимут вам настроение.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 216

Все по теме:

Праздники, Курьезы, День Рыбака, Мемы, Приколы.
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