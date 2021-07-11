Канун Петрова дня и День рыбака в Украине: народные приметы и запреты 11 июля

В воскресенье, 11 июля, в православной церкви накануне Петрова Дня почитается память праведников и чудотворцев, преподобных Германа и Сергея Валаамских. В этот день завершается Петров пост.

Согласно преданию, Герман и Сергий Валаамские были греческими священноиноками. В X веке они пришли во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Поселившись на Валаамском острове, преподобные основали Валаамский мужской монастырь, но больше данных о их жизни практически не сохранилось до наших дней.

В народе этот день прозвали "Крапивное заговенье" потому, что как раз в день 11 июля на Руси было принято собирать крапиву, обладавшую целебными свойства и способную придавать человеку жизненную силу. Из нее готовили салаты, супы, начинки для пирожков, а также солили и квасили. Использовали в косметических целях. О том, что крапива очень полезна для диабетиков, - читайте здесь.

Кроме этого, в 2021 году во второе воскресенье июля в Украине отмечается День рыбака и ежегодный праздник - Всемирный день шоколада.

День рыбака каждый год отмечают все умельцы с удочкой и блесной. Праздник был учрежден в июне 1995 указом Леонида Кучмы с целью поддержки сотрудников рыбного хозяйства.

Всемирный день шоколада (World Chocolate Day) впервые в мире отпраздновали в 1995 году во Франции. Как считают ученые, шоколад первыми научились делать древние ацтеки, называвшие этот продукт "пищей богов". Известно, что шоколад обладает многими полезными свойствами. А недавно американские врачи назвали безопасную дозу любимой всеми сладости для человека.

Народные приметы 11 июля

Лес без ветра шумит - к дождю.

Клен источает слезу - через 3-4 суток будет дождь.

Кукушка замолчала - будет ранняя зима с большим количеством снега.

Родившиеся 11 июля сильные и добрые люди.

Что запрещено делать 11 июля

В последний день Петрова поста нельзя выходить из дома в несвежей или ветхой одежде. Считается, что так можно обречь себя на неудачи и бедность.

В это воскресенье не стоит кого-то критиковать, особенно детей. В ином случае они станут замкнутыми и нелюдимыми.

11 июля нужно заниматься только необходимыми работами, например, мытьем посуды. Генеральная уборка или ремонт - под запретом, чтобы не вступить на затяжную черную полосу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на 11 июля синоптики прогнозируют жаркую погоду по всей территории Украины.