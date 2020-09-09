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Можно, если осторожно: названа безопасная доза шоколада для здоровья

Можно, если осторожно: названа безопасная доза шоколада для здоровья
Обновлено 11:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Мeдики назвали безопасную дозу любимой всеми сладости для человеческого здоровья.

Американские ученые пришли к выводу о пользе шоколада для сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, умеренное употребление продукта (не более одного раза в неделю) снижает риск ишемической болезни сердца. К такому выводу исследователи из США пришли после анализа данных о состоянии здоровья более 300 тысяч добровольцев.

Оказалось, что шоколад положительно влияет на организм: повышается уровень "хорошего" холестерина, блокируются воспалительные процессы, улучшается состояние сосудов.

Положительные свойства шоколада объясняются содержанием в продукте таких полезных веществ, как катехин, процианидины и эпикатехин.

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Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение шоколаду с низким содержанием сахара и с высоким содержанием какао. Речь идет о горьком (темном) шоколаде. Также следует следить за объемом потребляемого продукта.

Безопасная дневная доза темного шоколада составляет 50 граммов, а молочного – 20 граммов.

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Питание, Сладости, Шоколад.

Автор:

Телеграф
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