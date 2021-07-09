От жары передохнуть не получится: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине

Жаркая погода в Украине сохраниться все выходные. Температура воздуха +29 +33 будет сочетаться с сухим воздухом.
Об этом в Телеграм рассказала метеоролог Наталья Диденко.
По ее словам, грозы в Украине пройдут только на западе.
В ночь с 10 на 11 июля и в воскресенье дожди с грозами могут пройти также в южной части Украины.
В Киеве в выходные сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха в течение дня составит 30 -32 градуса со знаком плюс. Раньше 12 июля дождя ждать не стоит.
Гидрометцентр предупреждает - 10-12 июля в западных, северных, а также Винницкой, Полтавской и Харьковской областях высокий уровень пожарной опасности.
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