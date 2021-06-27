Нестрогий, но мясо запрещается: когда Петров пост и что можно и нельзя есть в этот период

Петров пост всегда начинается через неделю после Дня Святого Духа. Точных дат у поста нет, его длительность также меняется из года в год - от 8 до 42 дней, но заканчивается всегда 12 июля (к празднику Петра и Павла). В 2021 году Петров пост начинается с 28 июня.

Петров пост, установленный в честь Святых апостолов, готовивших себе преемников в деле служения Церкве, считается одним из двух летних постов. В этому году с 14 августа по 27 августа православные верующие также придерживаются Успенского поста.

В течение всего Петрова поста категорически запрещено употреблять мясо, молоко и яйца. В понедельник можно кушать горячую пищу без масла. Во вторник, четверг, субботу и воскресенье позволительна рыба. Самые строгие дни поста (сухоядение) - в среду и пятницу.

На протяжении всего Петрова поста нельзя заниматься рукоделием, стричь волосы, давать или брать в долг, употреблять алкоголь, венчать новобрачных, а также крестить детей.

Ближе к празднику Петра и Павла 12 июля можно проводить генеральную уборку, выносить мусор.

Напомним, что 28 июня украинцы отмечают День Конституции.