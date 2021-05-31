Церковный календарь 2021: какие праздники будут в июне

В июне 2021 года православные христиане будут отмечать ряд важных церковных праздников. В частности, благодаря Троице в украинцев будет дополнительный выходной.

В первый месяц лета, 10 июня, празднуется Вознесение Господне, которое посвящено одному из важных событий новозаветной истории, а именно вознесению Иисуса Христа на небо после воскресения. Праздник отмечается на 40-й день после Пасхи, поэтому всегда отмечается в четверг.

В субботу, 19 июня, накануне Святой Троицы отмечается Троицкая (вселенская) родительская суббота. В этот день христиане поминают усопших близких: ставят свечи в церквях, пишут записки с именами усопших, которые священник поминает в алтаре на литургии и на панихиде.

День Святой Троицы (Зеленые праздники или Пятидесятница) в 2021 году выпадает на 20 июня. Праздник приходится на 50-й день после Светлого Христова Воскресения. Праздник является государственным официальным выходным.

21 июня - День Святого Духа, который в православии празднуется на 51-й день после Пасхи (второй день Пятидесятницы). В этот день христиане вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов, после чего ученики Господа стали способны говорить на разных языках и разошлись по всему миру, чтобы проповедовать учение Христа.

В четверг, 24 июня, православная церковь празднует день иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"). Этот образ находится на горнем месте алтаря соборного храма Карейской обители на Афоне.

28 июня начинается Петров пост, который готовит православных христиан ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Продолжительность этого летнего поста может составлять от 8 до 42 дней - все зависит от даты начала. Фиксированной является только дата завершения поста - Петров пост заканчивается 11 июля.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько будут отдыхать украинцы в июне-2021.