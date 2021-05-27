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Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день

Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф

Вознесение Господне - один из самых важных церковных праздников у христиан, это один из двенадцати двунадесятых праздников, посвященных ключевым событиям евангельской истории. 

Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Именно столько времени Иисус Христос находился на земле со своими учениками и последователями после воскрешения. В 2021 году дата празднования Вознесения припадает на 10 июня. 

Этот день верующие посвящают молитве. 

В этот день во время семейного обеда тихо и без лишней скорби стоит вспомнить умерших родных. По поверью, их души вместе с Христом возвращаются на Небо.

Также, наши предки считали, что роса в этот день целебная, а лечебные свойства трав усиливаются, поэтому принято умываться росой, плести и носить венки из одуванчиков.

Считается, что день Вознесения Господнего нужно проводить в праздности, а это значит, что любую работу лучше отложить.

Что нельзя делать в Вознесение:

  • обижать странников, больных или нищих людей;

  • плевать на улицу;

  • выносить мусор;

  • ссориться, браниться и вообще громко разговаривать;

  • что-то резать или стричь;

  • заниматься тяжелой и грязной работой.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько выходных дней будет у украинцев в июне.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, История, Традиции, Вознесение Господне, Вознесение.
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