Вознесение Господне в 2021 году: когда отмечают и как правильно провести этот день

Вознесение Господне - один из самых важных церковных праздников у христиан, это один из двенадцати двунадесятых праздников, посвященных ключевым событиям евангельской истории.
Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи. Именно столько времени Иисус Христос находился на земле со своими учениками и последователями после воскрешения. В 2021 году дата празднования Вознесения припадает на 10 июня.
Этот день верующие посвящают молитве.
В этот день во время семейного обеда тихо и без лишней скорби стоит вспомнить умерших родных. По поверью, их души вместе с Христом возвращаются на Небо.
Также, наши предки считали, что роса в этот день целебная, а лечебные свойства трав усиливаются, поэтому принято умываться росой, плести и носить венки из одуванчиков.
Считается, что день Вознесения Господнего нужно проводить в праздности, а это значит, что любую работу лучше отложить.
Что нельзя делать в Вознесение:
обижать странников, больных или нищих людей;
плевать на улицу;
выносить мусор;
ссориться, браниться и вообще громко разговаривать;
что-то резать или стричь;
заниматься тяжелой и грязной работой.
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