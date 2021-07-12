С днем фотографа! Самые смешные приколы к празднику для отличного настроения (фото, видео)

12 июля отмечается профессиональный праздник всех любителей пофотографировать - День фотографа. Это праздник, созданный для того, чтобы поздравить всех, кто увлекается искусством фотографии.

Официального статуса праздник не имеет, но разве это повод его не отмечать.

Дата 12 июля выбрана неслучайно. В этот день почитается память святой Вероники, которая считается покровительницей фотографии и фотографов. Святая вошла в историю как "создательница" первой фотографии. А вообще, родоначальником фотографии считают Луи Дагера, который в 1839 году описал и представил миру технологию фотографического процесса.

"Телеграф" поздравляет всех любителей и профессиональных фотографов, и публикует самые уморительные приколы и мемы к празднику 12 июля:

Ранее, "Телеграф" писал, что 12 июля почитается память учеников Иисуса Христа - апостолов Петра и Павла. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале.