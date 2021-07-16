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"Иди в свой шоу-бизнес!" Бабушки Путина добрались до Зеленского и насмешили сеть (видео)

"Иди в свой шоу-бизнес!" Бабушки Путина добрались до Зеленского и насмешили сеть (видео)
00:32 Сегодня Телеграф

Так называемый "Отряд Путина" отличился с новым видео, где призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку.

Ролик был опубликован накануне на их канале на YouTube.

Как известно, в "отряд" входят пенсионерки, которые в своих видео активно восхваляют российского лидера Владимира Путина и выступают с резкой критикой и требованиями к Западу - адресаты обращений как правило остаются равнодушными, зато остальных такие видео сильно веселят.

В этот раз досталось Зеленскому:

Стоит заметить, что зрителей прежде всего повеселили серьезные лица бабушек на видео:

Но и ролик в целом тоже активно высмеивают:

"И ведь какая-то мразь это организует", "Что за бред они несут", "Деменция", "Фига бабки тролли", "Так я вижу всех россиян", "Пересказывают услышанное в кулуарах", "Таблетки забыли выпить", "Чем они займутся, когда им скажут, что врагов больше нет?", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее "отряды Путина" заявляли о готовности свергнуть президента США Джо Байдена.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 131

Все по теме:

Украина, Россия, Пенсионеры, Владимир Зеленский, Отряды Путина.
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