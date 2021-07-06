"Отряды" пенсионерок Путина готовы свергать Байдена (видео)

Участники российской пропагандистской организации "Отряды Путина", ранее объявившие войну Clubhouse, готовы отправиться в США для свержения президента Джо Байдена.

Об этом идет речь в новом видео, снятом с участниками путинских пропагандистов.

"Когда отряды Путина поедут свергать Байдена? В любую минуту, как только Путин моргнет глазом", - говорит в ролике одна из представительниц отряда.

В сети тут же стали комментировать заявление.

"Отряды Путина на низком старте", "Видно, у бабки нет деда", - смеются в сети.

Как сообщал "Телеграф", "Отряды Путина" неоднократно выступали с разного рода заявлениями. Например, во время президентских выборов в США они записали видео, в котором заявили, что не признают выборы президента, а после и вовсе заявили, что американцы "опозорились" с их результатами.