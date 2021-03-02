TikTok на очереди: отряды Путина пошли войной на ClubHouse

"Боевые бабушки" Путина нашли новую угрозу благополучию и здоровью молодежи России. Теперь под раздачу попала новая соцсеть Clubhouse.

Видео публичного заявления "Отрядов Путина" обнародовал в Телеграм-канале блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Скучали по боевым отрядам Путина? БоеБабушки вышли на тропу войны с Клабхаусом. Вскоре ТикТок", - написал он.

"Организация" заявляет, что в "аморальном" Клабхаусе начинаются "бардак, притоны и развал всего".

"Пьянством угрожает всему. Гибнет молодежь от этого", - говорят они.

Особенное беспокойство у "отрядов Путина" вызывает то, что соцсеть "губит" молодых людей, которые "ночами просиживают" и "жизни не видят".

"Нас и так в том и этом году подвела болезнь, пандемия. А еще эта! Какая будет демография? Кто будет рожать?", - говорят они.

В сети заявления "бабушек Путина" вызвали лишь улыбку.

"Отряды Путина" неоднократно выступали с разного рода заявлениями. Например, во время президентских выборов в США они записали видео, в котором заявили, что не признают выборы президента, а после и вовсе заявили, что американцы "опозорились" с их результатами.