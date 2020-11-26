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«Бабушки Путина» недовольны выборами в США: новое видео насмешило сеть

«Бабушки Путина» недовольны выборами в США: новое видео насмешило сеть
01:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В сети появилось очередное видео с участниками пропагандистской организации "Отряды Путина", которые на этот раз высказались о прошедших выборах президента США.

Об этом сообщили в Твиттере "Разбираются. Потерпите".

По мнению "бабушек Путина", в США уже около месяца считают голоса избирателей, что довольно долго. Они поставили в пример Россию, где результаты выборов будут уже "за три дня", после их окончания и "ни одного прецедента, как у вас (у США - ред.)" не будет.

"Опозорились вы с этими выборами. Было - было, ну такого еще не было. Это не выборы", - сказала одна из "путинских бабушек".

В свою очередь пользователи сети взорвались волной шуток по данному поводу.

 коменткоментарий

Некоторые даже выкладывали мемы в ответ на данное видео.

мемкомент твитер

Читайте также в материале "Телеграфа": "Бабушки Путина" записали видеообращение, в котором заявили, что не признают выборы президента США. 

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Все по теме:

США, Владимир Путин, Выборы США, Бабушки Путина.

Автор:

Телеграф
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