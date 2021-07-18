Скачать
Воскресенье, 18.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Скандал с доставкой Pfizer в Харьков: "Телеграф" выяснил, в каких условиях хранят вакцину (фоторепортаж)
Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине
Итоги дня 17 июля: годовщина крушения MH17, поставка Moderna, начало непогоды в Украине
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля
Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни
Япония на грани пятой волны: коронавирус добрался до олимпийской деревни

Детство вспоминать наказуемо: россияне сломали детские качели, едва присев на них (эпичное видео)

Детство вспоминать наказуемо: россияне сломали детские качели, едва присев на них (эпичное видео)
02:29 Сегодня Телеграф YouTube

В Нижнекамске в России двое взрослых мужчин решили покататься на детской качели, но она сломалась сразу же, как они сели.

Видео о том, как все происходило, попало на YouTube-канал "Life-Новости".

Вероятнее всего, видео сняла камера наблюдения, установлена вблизи.

После того как качели поломались, мужчины встали и ушли, боязливо оглядываясь. Они успели качнуться всего один раз, прежде чем металл согнулся.

Стоит заметить, что пользователи сети активно отреагировали на увиденное. Многие считают, что виной всему плохое качество качели и слабая прочность материала. По их мнению, качели явно "китайские" и делаются "из г**на", не то, что раньше.

Ранее "Телеграф" писал об интересных курьезах и фото, которые легко поднимут настроение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 158

Все по теме:

Россия, Мужчины, Качели, Нижнекамск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Все произошло мгновенно: авто разлетелось на запчасти после "встречи" с самосвалом в Киеве (эксклюзивные фото)
02 Своя специфика: у Зеленского объяснили причины замалчивания виновников трагедии MH17
03 Катер опрокинуло ветром: в Киеве любитель парасейлинга завис над рекой без возможности спуститься (видео)
04 В НАТО рассказали об "еще одном шаге" для Украины на пути ко вступлению в Альянс
05 Журналист рассказал, как в "Борисполе" вымогают деньги за ПЦР-тесты: аэропорт "переводит стрелки" на SkyUp, а тот - на ГПСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток
Под раздачу может попасть и Шмыгаль: Кабмин ждет волна чисток
Много про Зеленского и почти ничего о деолигархализации: чем отличилась Мендель на новой работе (видео)
Много про Зеленского и почти ничего о деолигархализации: чем отличилась Мендель на новой работе (видео)
Без полной вакцинации, тестов и изоляции: курорты Эстонии открываются для украинцев
Без полной вакцинации, тестов и изоляции: курорты Эстонии открываются для украинцев
Какой праздник 18 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь