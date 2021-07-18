Детство вспоминать наказуемо: россияне сломали детские качели, едва присев на них (эпичное видео)

В Нижнекамске в России двое взрослых мужчин решили покататься на детской качели, но она сломалась сразу же, как они сели.

Видео о том, как все происходило, попало на YouTube-канал "Life-Новости".

Вероятнее всего, видео сняла камера наблюдения, установлена вблизи.

После того как качели поломались, мужчины встали и ушли, боязливо оглядываясь. Они успели качнуться всего один раз, прежде чем металл согнулся.

Стоит заметить, что пользователи сети активно отреагировали на увиденное. Многие считают, что виной всему плохое качество качели и слабая прочность материала. По их мнению, качели явно "китайские" и делаются "из г**на", не то, что раньше.

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