Россиянка крепко застряла в стиральной машине (но закончилось все не так, как Вы подумали). Видео

Россиянка Елизавета из Москвы застряла в стиральной машинке выполняя желание своего парня. Девушке 22 года и перед своими 732 подписчиками в Инстаграме она позиционирует себя как блогер.

Соответствующие видео она разместила в своем аккаунте на TikTok.

Ситуация произошла во время вечеринки с компанией друзей. Они все вместе советовали Елизавете как ей дышать и держать локти, чтобы выбраться из машинки.

В комментариях к видео в соцсетях отметили, что подобные сценарии характерны обычно для видео порнографического характера.

Также пользователей удивил сам необдуманный поступок девушки. Частый вопрос - зачем он это сделала и понимала ли опасность.

В комментариях над ситуацией много иронизировали.

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