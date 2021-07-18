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Россиянка крепко застряла в стиральной машине (но закончилось все не так, как Вы подумали). Видео

Россиянка крепко застряла в стиральной машине (но закончилось все не так, как Вы подумали). Видео
04:27 Сегодня Телеграф Screenshot

Россиянка Елизавета из Москвы застряла в стиральной машинке выполняя желание своего парня. Девушке 22 года и перед своими 732 подписчиками в Инстаграме она позиционирует себя как блогер.

Соответствующие видео она разместила в своем аккаунте на TikTok. 

 

Ситуация произошла во время вечеринки с компанией друзей. Они все вместе советовали Елизавете как ей дышать и держать локти, чтобы выбраться из машинки. 

В комментариях к видео в соцсетях отметили, что подобные сценарии характерны обычно для видео порнографического характера. 

Screenshot

Также пользователей удивил сам необдуманный поступок девушки. Частый вопрос - зачем он это сделала и понимала ли опасность.

Screenshot комментариев

В комментариях над ситуацией много иронизировали.

Screenshot лампочка

Ранее "Телеграф" сообщал, что пенис мужчины на две недели застрял в навесном замке - пришлось резать. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 101

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Москва, Россия, Блогер, Стиральная машинка.
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